Fußball

vor 31 Min.

Einige neue Gesichter beim Trainingsauftakt des FV Illertissen

Plus Mit acht Neuzugängen startet Regionalligist FV Illertissen in die Saison-Vorbereitung. Kurz vor dem ersten Training präsentiert der Verein einen Rückkehrer.

Von Hermann Schiller, Hermann Schiller, Stephan Schöttl

Für den bayerischen Regionalligisten FV Illertissen hat am Montagabend der Trainingsalltag wieder begonnen. Kurz vor dem Auftakt der Vorbereitung hat der Verein noch zwei weitere Neuzugänge präsentiert.

Vorstandsmitglied Sergio Pereira freute sich besonders, mit Abwehrspieler Maximilian Neuberger einen ehemaligen Illertisser an alter Wirkungsstätte zu begrüßen. Der 23-Jährige war in der Jugend beim FVI aufgewachsen, ehe er 2018 zur U19 des FC Ingolstadt wechselte. Danach wurde er mit einem Profivertrag bei den Schanzern ausgestattet, hatte elf Einsätze in der zweiten Liga und kam auf acht Spiele in der 3. Liga. Ingolstadts Sportdirektor Ivica Grlic erklärt: „Maximilian ist ein absoluter Teamplayer und hat sich in den vergangenen Jahren stets in den Dienst der Mannschaft gestellt. Da wir ihm jedoch nicht die Perspektive mit der für sein Alter notwendigen Spielpraxis aufzeigen konnten, sind wir gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass sich die Wege trennen werden.“ Für Illertissen ein Glücksfall.

