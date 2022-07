Fußball

17:55 Uhr

Er ist der neue Anführer beim Fußball-Regionalligisten FV Illertissen

Lokal Nach dem Weggang von Marius Wegmann zu den Würzburger Kickers übernimmt Fabio Maiolo das Kapitänsamt beim FV Illertissen. Warum der 25-Jährige auch in Spanien schon sein Glück versucht hat.

Von Stephan Schöttl

In so mancher Situation geht das südländische Temperament mit ihm durch. Dann wird Fabio Maiolo auf dem Spielfeld auch mal richtig emotional. „Jaja, das Italienische ist in meinem Blut. Aber ich bin schon reifer und ruhiger geworden, kenne inzwischen meine Grenzen ganz gut“, meint der 25-Jährige lachend. Seit Sommer 2019 kickt er beim FV Illertissen, spielt dort vor allem im zentralen Mittelfeld eine wichtige Rolle. Am Freitag wird Maiolo die Mannschaft gegen Aschaffenburg zum ersten Mal in einem Regionalliga-Punktspiel als Kapitän aufs Spielfeld führen. „Diese Beförderung freut mich und macht mich stolz. Es ist der nächste Schritt in meiner Karriere“, sagt er.

