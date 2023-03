Erfolgsserie des FV Illertissen geht im strömenden Regen zu Ende

Plus Der FV Illertissen verliert gegen die zweite Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth klar mit 0:4. Das liegt aber nicht nur an der Effizienz der Gastgeber.

Einen gebrauchten Tag erlebte der FV Illertissen in Burgfarrnbach, wo die zweite Mannschaft der Spvgg Greuther Fürth ihre Heimspiele austrägt. 4:0 hieß es am Schluss für die Gastgeber, die Illertisser Serie mit zuletzt sieben Spielen ohne Niederlage ging damit jäh zu Ende.

Trainer Holger Bachthaler hatte die Mannschaft auf sechs Positionen verändert. Eine Maßnahme, die man im modernen Fußball-Deutsch gerne als "Belastungssteuerung" bezeichnet. Den Illertissern steht eine englische Woche bevor, bereits am Dienstag geht es zum Halbfinale des bayerischen Totopokals nach Würzburg. Hinzu kamen am Samstag schwierige äußere Bedingungen, denn mitunter orkanartige Böen und strömender Regen machten die Aufgabe nicht leichter.

Bei Fürth glänzt der Sohn von Ex-Nationalspieler Pierre Littbarski

Bezeichnend, dass der zweite Fürther Treffer mit dem Pausenpfiff diesen Umständen geschuldet war. Eine Flanke von Fabian Baumgärtel, einem der fünf eingesetzten Lizenzspieler, wurde windunterstützt länger und länger und prallte dann vom langen Pfosten ins Tor. Die Führung für die Gastgeber hatte nach einer Viertelstunde Neuzugang Ricky Bornschein besorgt. Er lief nach Pass von Lucien Littbarski, dem Sohn von Ex-Nationalspieler Pierre Littbarski, auf und davon und traf zum 1:0. Zu diesem Zeitpunkt durchaus überraschend, denn der FVI hatte von Beginn an die Initiative ergriffen. Die Gäste hatten auch nach wenigen Minuten schon eine richtig gute Möglichkeit, doch Hannes Pöschl jagte eine Hereingabe von Fabio Maiolo neben das Tor.

Der FV Illertissen lässt sich durch den Rückstand nicht entmutigen

Auch nach dem Rückstand ließ sich der FVI nicht entmutigen, hatte in der 22. Minute eine weitere gute Möglichkeit, doch Nicola della Schiava traf im Fallen den Ball nicht richtig. Jannik Wanner versuchte es in der 36. Minute mit einem Flachschuss, doch Torhüter Semir Kaymakci lenkte den Ball mit den Fingerspitzen zur Ecke. Nach der Pause probierten die Illertisser nochmals alles. Die Bachthaler-Elf erhöhte Tempo und Druck, musste zwangsweise mehr riskieren, kam aber nicht mehr richtig durch. Auf der anderen Seite fingen sich die Gäste in der 72. und 74. Minute zwei Konter ein, beide schloss Littbarski, dessen Vater unter den 224 Zuschauerinnen und Zuschauern im Stadion weilte, nahezu ungehindert zum 3:0 und 4:0 ab.

Das sagen die Trainer zum Spiel

Illertissens Trainer Holger Bachthaler meinte in seiner Analyse: "Das Ergebnis ist sehr enttäuschend, wie auch die eigene Leistung. Es war nicht das, was wir uns vorgenommen haben. Der Sieg für die SpVgg geht in Ordnung. Wir müssen mit der Niederlage richtig umgehen und den Fokus wieder auf die nächste Woche legen." Sein Gegenüber, Fürths Petr Ruman, sagte nach dem Schlusspfiff: "Das 2:0 kurz vor der Pause war wichtig. Es freut mich für die Mannschaft, dass wir nach der Pause noch zwei Tore gemacht haben und ohne Gegentor geblieben sind."

FV Illertissen: Thiel - Gölz, Kopf, Herzig, Della Schiava (66. Fundel) - Wanner (66. Kilic), Maiolo (76. Watanabe), Held, Bergmiller (54. Mannhardt) - Pöschl (59. Glessing), Teranuma.