Erste Niederlage im Jahr 2022: Jetzt hat es auch den FV Illertissen erwischt

Plus Der FV Illertissen verliert in der Regionalliga Bayern bei der zweiten Mannschaft des 1. FC Nürnberg mit 1:3. Die Franken sind über 90 Minuten gesehen zwar nicht besser, aber effektiver.

Vier Siege und zwei Unentschieden auf der einen Seite, ebenfalls vier Erfolge und ein Remis auf der anderen. Das Regionalligaspiel zwischen dem 1. FC Nürnberg II und dem FV Illertissen war das Duell zweier Mannschaften, die bis dato im Jahr 2022 noch ungeschlagen waren. Letztlich riss die Serie der Gäste, die am Valznerweiher mit 1:3 (1:0) unterlagen – weil das FCN-Nachwuchsteam über 90 Minuten gesehen zwar nicht besser, aber effektiver war.