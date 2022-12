Fußball

vor 53 Min.

Frohe Weihnachten: TSV Buch geht als Spitzenreiter in die Winterpause

Plus Weil die Konkurrenz patzt, klettert der TSV Buch nach einem 2:1-Sieg in Neresheim an die Tabellenspitze der Landesliga. Eine andere Siegesserie geht zu Ende.

Von Jürgen Schuster

So kann man höchst entspannt in die Winterpause gehen. Mit einem perfekten Weihnachtsgeschenk hat sich der TSV Buch in die Ferien verabschiedet: Nach dem siebten Sieg in Folge überwintern die Bucher an der Tabellenspitze.

