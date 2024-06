Fußball

Für den FV Illertissen geht es am Wochenende zum Trainieren ins Allgäu

Plus Fußball-Regionalligist FV Illertissen trainiert drei Tage lang in Sulzberg im Oberallgäu. Am Sonntag folgt der Härtetest im Heimspiel gegen den FC Homburg.

Von Hermann Schiller

Fußball-Regionalligist FV Illertissen startet am Freitag in ein Kurztrainingslager ins Allgäu nach Sulzberg. Dabei geht es für Trainer Holger Bachthaler unter anderem darum, die Neuzugänge zu integrieren und organisatorische sowie fußballerische Dinge zu vermitteln. Natürlich wird auch im Fitnessbereich gearbeitet. Die gewünschte Spielidee soll vermittelt und letztlich in allen Bereichen zugelegt werden.

Nach der Anreise am Freitag ist bereits eine Trainingseinheit angesetzt, am Samstag sind es zwei Einheiten und am Sonntagmorgen eine weitere. Nach dem Mittagessen geht es zurück nach Illertissen, wo um 14.30 Uhr ein Testspiel gegen den ambitionierten Südwest-Regionalligisten FC Homburg stattfindet. Der Illertisser Gegner macht auf der Anreise ins Trainingslager ins Kleinwalsertal einen Zwischenstopp im Vöhlinstadion. Homburg schloss vergangene Saison auf Platz fünf in der Regionalliga ab, möchte wohl einen erneuten Anlauf Richtung 3. Liga machen. In der Saison 1989/1990 waren die Homburger sogar in der Bundesliga.

