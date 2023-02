Fußball

Für den FV Illertissen wird es im Überlebenskampf der Regionalliga ernst

Auf Alexander Kopf (Bildmitte) muss der FV Illertissen am Wochenende verzichten. Er ist für das Spiel in Schweinfurt gesperrt.

Plus Die Winterpause ist für die Fußballer des FV Illertissen vorbei. Im Nachholspiel der Regionalliga Bayern müssen sie am Samstag zum 1. FC Schweinfurt.

Von Hermann Schiller

Mit einem Nachholspiel geht es für den FV Illertissen am Samstag (14 Uhr) in der Regionalliga Bayern nach der Winterpause weiter. Die Partie des 22. Spieltages beim 1. FC Schweinfurt war am 19. November vergangenen Jahres wegen Schneefalls abgesagt worden. Die Voraussetzungen für dieses Spiel haben sich zwischenzeitlich nicht geändert: Beide Mannschaften brauchen die Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

