Fußball für den guten Zweck: Großes Wiedersehen in Memmingen

Es ist vermutlich lange her, dass sich vor und nach einem Spiel in der Fußballarena in Memmingen so viele Menschen umarmt haben. Ehemalige Spieler und Spielerinnen des FC Memmingen nutzten die Gelegenheit, um beim Benefizspiel „Kicken für Kinder“ alte Weggefährten wiederzusehen und gemeinsam Gutes zu tun. Mittendrin war der frühere Bundesligaspieler „Mo“ Idrissou, der unter anderem für Freiburg und Mönchengladbach, zudem 39-mal für Kamerun auflief. An der Seitenlinie stand Michael Henke, einst Co-Trainer von Ottmar Hitzfeld beim FC Bayern München und Borussia Dortmund.

Die Fans erlebten einen besonderen Tag, an dem Emotion, Gemeinschaft und sportlicher Ehrgeiz Hand in Hand gingen. Die Schirmherrschaft hatten der bekannte Fußballtrainer Winfried Schäfer sowie Memmingens Oberbürgermeister Jan Rothenbacher übernommen. Letzterer stand zudem selbst im Tor. Am Ende kamen 32.000 Euro an Spenden zusammen. Die Partie gewannen die All-Stars des FC Memmingen gegen die Ü45 des FC Bayern mit 6:4.

Das sagt Organisator Alireza Assobar über die Veranstaltung

Organisator Alireza Assobar, einst Jugendkapitän des FCM, zeigte sich überwältigt: „Der Tag hat gezeigt, was Fußball bewirken kann. Wir haben Erinnerungen geteilt, Generationen verbunden und für Kinder gespielt, die Unterstützung brauchen. Dass wir gemeinsam einen derart hohen Betrag sammeln konnten, ist großartig.“ Die jungen Fußballer des Teams Bananenflanke Memmingen, einer inklusiven Fußballmannschaft für Kinder mit Beeinträchtigung, hatten den Tag eröffnet.

Viele frühere Leistungsträger des FC Memmingen waren dabei

Viele Spielerinnen und Spieler des FCM nutzten das Wiedersehen, um alte Freundschaften direkt auf dem Feld aufleben zu lassen. Auf dem Rasen und daneben trafen sich unter anderem frühere Leistungsträger wie Christian Braun, Stefan Pfohmann, Herbert Veit, Alexander Späth, Harald Gfreiter, Reinhold Mayer, Winfried Reger und Robert Holzer. Holzer hatte es über den FCM einst zu Hertha BSC Berlin, Blau-Weiß 90 Berlin und Bayer Uerdingen ins Profigeschäft geschafft. „Dass sowohl Männer als auch Frauen gemeinsam auf dem Platz standen, war ebenfalls ein starkes Zeichen dafür, dass Vielfalt und Inklusion an diesem Tag nicht nur Thema, sondern gelebte Realität waren“, resümierte Assobar. (AZ)