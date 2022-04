Fußball: Allgäuer Vereine stellen beim Kreistag die Weichen für die Zukunft

Vertreter der Allgäuer Fußballklubs treffen sich zum Meinungsaustausch und sprechen über die Schwierigkeiten im Corona-Alltag. Karl-Heinz Giegerich bleibt Kreisvorsitzender.

Der Kreis Allgäu im Bayerischen Fußballverband hat sich beim Kreistag in Hawangen für die kommenden vier Jahre aufgestellt. 111 Delegierte nutzten die Möglichkeit, die Verbandsarbeit und die Entwicklung des Amateurfußballs in der Region mitzugestalten.

Einstimmig im Amt bestätigt wurden Karl-Heinz Giegerich als Kreis-Vorsitzender, Elmar Rimmel als Spielleiter, Hermann Wißmiller als Jugendleiter und Kerstin Maier als Kreisbeauftragte für den Frauen- und Mädchenfußball. Kevin Mitchell wurde Schiedsrichterobmann bestätigt. Thomas Weigl als Sportgerichtsvorsitzender und Peter Hofmann als Ehrenamtsbeauftragter sollen den Kreisausschuss komplettieren.

Vereine stimmen über Werbung auf Trikothosen ab

„Die mit der Corona-Pandemie einhergehenden Einschränkungen haben uns in den vergangenen zwei Jahren einiges abverlangt. Aber wir sind an den Herausforderungen gewachsen und haben sie im Team gemeistert. Für die kommenden vier Jahre wünsche ich mir, dass wir – Verband und Vereine – weiterhin an einem Strang ziehen, die anstehenden Aufgaben gemeinsam angehen und die von Vertrauen und gegenseitigem Respekt geprägte Zusammenarbeit fortsetzen“, erklärte Giegerich. Bis 18. April müssen die Vereine nun unter anderem darüber abstimmen, ob künftig Werbung auf Hosen sowie der Trikotrückseite gestattet und die Auswärtstorregel abgeschafft werden soll.

Video-Botschaft von Verbandspräsident Rainer Koch

In einer Video-Botschaft bedankte sich BFV-Präsident Rainer Koch für das Engagement der Vereine im Kreis Allgäu in den vergangenen vier Jahren. Im Fokus stand dabei - wie sollte es anders auch sein - die Corona-Pandemie. Sie hat Vereinen und Verband in den vergangenen zwei Jahren große Kraftanstrengungen abverlangt und tut dies immer noch. (AZ)