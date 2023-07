Fußball ist bei Kindern und Jugendlichen weiterhin die Nummer eins

Plus Der Deutsche Fußballbund stellt seine neue Mitgliederstatistik vor. Die Zahl der Neuanmeldungen ist auf einem Höchststand. Aber wie sieht es auf dem Land aus?

Fußball erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Das unterstreicht die kürzlich veröffentlichte Mitgliederstatistik des Deutschen Fußballbundes ( DFB) für die abgelaufene Saison 2022/2023. In Bayern beispielsweise bewegen sich die Neuanmeldungen auf einem hohen Niveau. Im Kalenderjahr 2022 stellte der Bayerische Fußballverband insgesamt 55.293 erstmalige Spielberechtigungen aus – der beste Wert seit 15 Jahren. Und: Mehr Mädchen spielen Fußball, 2022 hat sich die Zahl bei den neuen Spielerinnen-Pässen auf fast 8000 nahezu verdoppelt.

„Dass wir bei vielen elementaren Kennzahlen auf oder sogar über dem Vor-Corona-Niveau liegen, ist ein sehr gutes Zeichen und zeigt, dass Fußball die Massen und damit unsere Gesellschaft wie keine andere Sportart bewegt. Insbesondere die Zuwächse bei den Jüngsten und dort vor allem bei den Mädchen lassen uns positiv in Zukunft blicken“, sagt BFV-Präsident Christoph Kern.