Fußball

vor 18 Min.

Fußball-Manager Michael Mutzel freut sich auf den Kurztrip in die Heimat

Plus Am Dienstag spielt der SSV Ulm 1846 Fußball in der 3. Liga gegen die Arminia aus Bielefeld. Dort hat mit Michael Mutzel ein Unterallgäuer das sportliche Sagen.

Von Stephan Schöttl

Die vergangenen Wochen und Monate waren für Michael Mutzel eine emotionale Achterbahnfahrt. Turbulent ging es mitunter zu, zeit- und arbeitsintensiv sowieso. Da war das, was am vergangenen Samstag passierte, Balsam für die Seele. Einer dieser unvergesslichen und schönen Fußball-Momente, von denen es in letzter Zeit nicht mehr viel gegeben hatte in Mutzels Leben. Der 43-Jährige aus Greimeltshofen bei Memmingen ist seit Anfang Juli Sport-Geschäftsführer beim Drittligisten Arminia Bielefeld – und dem gelang in der ersten Runde des DFB-Pokal-Wettbewerbs mit dem Sieg gegen den Bundesligisten VfL Bochum die große Sensation. „Arminia hat Power und grundsätzlich tolle Möglichkeiten“, sagt Mutzel. Am Dienstag (19 Uhr) ist er mit seinem Klub in der 3. Liga beim SSV Ulm 1846 Fußball zu Gast.

Und er freut sich vor allem auf ein besonderes Wiedersehen: Mutzel hat in Jugendzeiten zusammen mit Spatzen-Trainer Thomas Wörle in der U17 der TSG Thannhausen gespielt. „Ich halte ihn für einen tollen Menschen und einen guten Trainer. Mich hat das für ihn sehr gefreut, dass er mit Ulm aufgestiegen ist“, sagt er. Sein voller Fokus liegt aber freilich auf der Entwicklung des Zweitliga-Absteigers. Arminias neuer Mann bringt einige Erfahrung im Fußballgeschäft mit. Als Profi absolvierte Mutzel unter anderem für den Karlsruher SC 184 Erst- und Zweitligaspiele, war später Leiter der Scouting-Abteilung bei der TSG Hoffenheim sowie Sportdirektor bei der SpVgg Greuther Fürth und dem Hamburger SV. Bei den Hanseaten kam es zum unschönen Abschied - nach internen Differenzen, Freistellung und Prozess vor dem Arbeitsgericht.

