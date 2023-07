Fußball

16:03 Uhr

Fußball-WM der Frauen: So wird in der Region mitgefiebert

Plus Die Euphorie rund um die Fußball-WM der Frauen ist auch in der Region groß. Wem Spatzen-Geschäftsführerin Myriam Krüger ganz besonders die Daumen drückt.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Am Dienstag hat für die Fußballerinnen des FV Bellenberg die Vorbereitung auf die neue Verbandsliga-Saison begonnen. Die Gespräche drehten sich nach der Sommerpause um das Festwochenende zum 100-jährigen Bestehen des Vereins, bei dem viele der Spielerinnen als Helferinnen eingespannt waren. Und natürlich wurde auch über die Fußball-WM der Frauen diskutiert, die momentan in Australien und Neuseeland stattfindet. Über Deutschlands perfekten Auftakt mit einem 6:0-Sieg gegen Marokko zum Beispiel, über Favoritinnen und erste Überraschungen. FVB-Kapitänin Tanja Tricca sagt: „Man sieht schon jetzt, dass die vermeintlich kleineren Nationen in den vergangenen Jahren gut gearbeitet und aufgeholt haben. Sie kämpfen, sie sind leidenschaftlich dabei. Da kann alles passieren.“

Die größten Chancen auf den Titel, meint sie, hätten natürlich Mannschaften wie Norwegen, England, Frankreich, Brasilien und auch Deutschland. „Das würde ich mir wünschen. Und das wäre auch ganz wichtig für die weitere Entwicklung des Frauenfußballs in Deutschland“, sagt die 27-Jährige. Denn bei allem technischen und taktischen Fortschritt, bei aller Professionalisierung fehle es nach wie vor am Nachwuchs. „Wir bräuchten mal wieder eine WM-Generation, die sich von den Leistungen der Nationalmannschaft begeistern lässt“, meint Tricca.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen