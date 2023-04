Fußball

Fußballerinnen des FV Bellenberg trennen sich von Trainer Patrick Princz

Plus Sportlich läuft es in diesem Jahr noch nicht rund für die Verbandsliga-Fußballerinnen des FV Bellenberg. Ein Trainerwechsel soll das Team wieder voranbringen.

Sie waren in der Hinrunde der Fußball-Verbandsliga Württemberg die positive Überraschung, mischten lange Zeit sogar an der Tabellenspitze mit. Doch seit der Winterpause läuft es nicht mehr rund bei den Frauen des FV Bellenberg. Lediglich gegen den SV Musbach gelang ein 1:0-Sieg. Dann folgten eine Niederlage bei Schlusslicht Granheim und zuletzt eine 0:6-Pleite in Sindelfingen. Jetzt haben die Fußballerinnen die Notbremse gezogen und sich von Trainer Patrick Princz getrennt. Einvernehmlich, wie es bei solchen Entscheidungen meistens heißt.

Durch die beiden jüngsten Niederlagen rutschten die Fußballerinnen des FV Bellenberg in der Tabelle ins Mittelfeld ab. Aus einer komfortablen Ausgangslage ist eine gefährliche Situation geworden, denn der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nur noch fünf Punkte. "Wir schaffen es einfach noch nicht, an die gute Form den Hinrunde anzuknüpfen", sagt Kapitänin Tanja Tricca. Der Trainerwechsel soll den entscheidenden Impuls bringen, um wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren.

