Fußball

16:58 Uhr

Fußballerinnen des FV Bellenberg wollen den Blick nach oben richten

Mit diesem Team tritt der FV Bellenberg in der Saison 2023/2024 in der Verbandsliga Württemberg an

Plus Mit acht Wochen war die Vorbereitung ungewöhnlich lang. Jetzt beginnt für Bellenberg die Saison in der Verbandsliga – und im Pokal wartet ein namhafter Klub.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Acht Wochen lang ging es bei den Fußballerinnen des FV Bellenberg um die Grundlagen für die neue Saison. Die Vorbereitungsphase war heuer so lang wie selten zuvor, denn das Punktspiel, das zum Saisonauftakt in Sindelfingen angesetzt war, wurde auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Das verschaffte den Bellenbergerinnen noch mehr Zeit, worüber Trainer Alfredo Fant gar nicht so unglücklich war. Denn den gesamten Kader hatte er in den vergangenen Wochen eigentlich nie zusammen. Die einen waren im Urlaub, die anderen verletzt oder angeschlagen. Vor dem Saisonauftakt in der Verbandsliga Württemberg am Sonntag daheim gegen den TSV Frommern (12.30 Uhr) sagt Fant: „Jetzt müssen wir liefern.“

Auch der Coach war gefordert. Er hatte die Mannschaft im April dieses Jahres zur Rückrunde übernommen. Mitten unter der Saison. „Jetzt konnte ich schon in der Vorbereitung meine eigenen Ideen und meine Spielphilosophie einbringen. Das haben wir ganz gut hinbekommen“, sagt er. Das große Plus: Der Kern der Mannschaft ist schon seit einigen Jahren gleich, das Miteinander funktioniert. Es geht also vielmehr darum, taktische Inhalte zu vermitteln. Details gibt Fant nicht preis, sagt aber schmunzelnd: „Ich habe als aktiver Fußballer auch schon viel Wert auf die Defensive gelegt.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen