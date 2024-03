Fußball

15:23 Uhr

FV Illertissen bei der DJK Vilzing: Der Gegner ist genauso gut in Form

Plus Der FV Illertissen trifft am Samstag auf die DJK Vilzing. Der Tabellenzweite aus der Oberpfalz ist das Überraschungsteam der Saison, bei dem ein Ex-Ulmer die Fäden in der Hand hat.

Von Hermann Schiller

Der FV Illertissen muss am Samstag (14 Uhr) beim Tabellenzweiten DJK Vilzing antreten und trifft dabei auf die Überraschungsmannschaft der Regionalliga Bayern schlechthin. Die Oberpfälzer belegten in der vorhergehenden Saison als Aufsteiger Tabellenplatz 13 und starteten diese Runde durch. Fünf Punkte beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Würzburg, doch ein Aufstieg ist für Vilzing kein Thema. Die Lizenz für die 3. Liga wurde nicht beantragt, auch wenn es naheliegend gewesen wäre.

FVI-Trainer Holger Bachthaler sagt über den nächsten Gegner: „Uns erwartet eine sehr starke Mannschaft, die bislang eine sensationelle Runde spielt. Wir wissen um die Stärke von Vilzing, entsprechend benötigen wir unsererseits eine absolute Topleistung.“ Mit Sepp Beller ist ein ehemaliger Ulmer Spieler Sportlicher Leiter bei der DJK, er hat bereits einige Neuverpflichtungen für die nächste Saison getätigt. Beller hatte übrigens in den Spielzeiten 1983/84 und 1984/85 fast 100 Partien für die Spatzen in der 2. Liga absolviert. Inzwischen ist er im sechsten Jahr an verantwortlicher Stelle bei den Vilzingern aktiv, hatte die Mannschaft davor auch mehrere Jahre trainiert. Er kann derzeit mit Stolz auf ein Team blicken, das mit 56 Toren den besten Angriff der Liga stellt. Andreas Jünger ist mit elf Treffern und fünf Vorlagen der erfolgreichste Stürmer. Er hat einige Spieler mit viel Drittliga-Erfahrung um sich, allen voran Jim-Patrick Müller. Der kann auf 128 Spiele in Liga drei und sogar 16 Einsätze in Liga zwei verweisen und ist mit 34 Jahren sehr erfahren.

