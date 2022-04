FV Illertissen beim TSV Rain: Das erste von sieben Spielen im April

Plus In der Regionalliga Bayern kickt der FV Illertissen beim TSV Rain. Beide Teams haben momentan einen Lauf.

Am Dienstag (17.45 Uhr) ist für den Regionalligisten FV Illertissen ein Nachholspiel beim TSV Rain angesetzt. Die Partie war im November angesetzt und musste wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt werden. Auch wenn die Witterungsbedingungen erneut schwierig sind, wird das Spiel angepfiffen werden müssen.