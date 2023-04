FV Illertissen erkämpft sich einen wichtigen Punkt in Nürnberg

Beim 1:1 gegen die zweite Mannschaft des 1. FC Nürnberg wäre sogar mehr drin gewesen. Trainer Holger Bachthaler ist trotzdem zufrieden mit seinem FVI.

Mit einem Punkt im Gepäck kehrte der FV Illertissen am Sonntagabend von einem temporeichen und spannenden Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft des 1. FC Nürnberg zurück. Es wäre in diesem Regionalliga-Duell aber auch mehr dringewesen für die Gäste als das 1:1 (1:1) – wenn die vielen Möglichkeiten konsequenter verwertet worden wäre.

Illertissens Marco Mannhardt meinte nach dem Schlusspfiff: „Schade, wir waren klar die bessere Mannschaft, haben aber unsere Chancen nicht reingemacht.“ Bei den Nürnbergern lief es allerdings nicht viel besser. Und so passte es am Ende schon mit dem Remis. Leistungsgerecht, wie man im Fußballjargon in einem solchen Fall gerne mal sagt.

Bei einem Schuss von Marco Gölz hat der 1. FC Nürnberg Glück

Den ersten Torschuss gaben die Illertisser schon kurz nach Anpfiff ab, Nürnbergs Schlussmann Nikolai Kemlein hielt gegen Yannick Glessing ebenso bravourös wie in der zwölften Minute beim Versuch von Kento Teranuma. Auf der anderen Seite machte sich FVI-Torwart Felix Thiel bei einem Lupfer von Jannik Hofmann lang und parierte (17.). Die bis dato beste Chance hatte der aufgerückte Marco Gölz (21.), sein Schuss aus gut 20 Metern ging gegen den Pfosten. Nürnberg hatte in dieser Szene großes Glück, das beflügelte scheinbar, denn nur zwei Minuten später gingen die Franken in Führung. Jermain Nischalke lief alleine aufs Tor zu und ließ Thiel keine Chance. Doch der FVI ließ sich davon nicht beirren und spielte weiter mutig nach vorn. Der Lohn war der schnelle Ausgleichstreffer (29.). Nach schöner Vorarbeit von Gökalp Kilic musste Teranuma nur noch einschieben zum 1:1. Das war gleichzeitig der Pausenstand, weil die Gäste noch ein Riesending vergaben. Ungestört lief Mannhardt aufs Nürnberg Gehäuse zu, sein Querpass wurde in der Mitte gleich von zwei Mitspielern verstolpert (37.).

Nach dem Seitenwechsel erhöht der FV Illertissen den Druck

Nach dem Seitenwechsel erhöhte die Mannschaft von Trainer Holger Bachthaler weiter den Druck. Doch im Abschluss fehlten an diesem Nachmittag mal die letzte Konsequenz, mal die Konzentration, aber auch das Quäntchen Glück. Wie etwa bei den Versuchen von Yannick Glessing (51.), Gökalp Kilic (65.), Kento Teranuma (75.), Marco Mannhardt (76.) und Nico Fundel (77.). Fundels Schuss hatten alle schon im Tor gesehen, doch vom Innenpfosten sprang der Ball zurück ins Feld.

Von den Gastgebern kam in der Schlussphase nur noch wenig. Das lag auch daran, dass der FV Illertissen gegen den Tabellenvierten hinten kompakt stand und diszipliniert verteidigte. So blieb es beim Unentschieden, das Chefcoach Bachthaler glücklich machte. Er sagte: „Der Punkt ist mehr als verdient. Großes Kompliment an meine Mannschaft für diese engagierte und tolle Leistung.“

FV Illertissen: Thiel – Gölz, Kopf, Held, Herzig – Fundel, Glessing, Maiolo (82. Zeller), Kilic (90.+1 Watanabe), Mannhardt (88. Wanner) – Teranuma (79. Pöschl).