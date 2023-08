Fußball

FV Illertissen nimmt in Egg die erste Hürde im Totopokal

Plus Im bayerischen Totopokal setzt sich Titelverteidiger Illertissen mit 5:0 beim SV Egg durch. Der Schlussmann der Unterallgäuer verdient sich dennoch Bestnoten.

Der FV Illertissen und der bayerische Totopokal – diese Kombination passt einfach. Sieben Partien in Folge musste der amtierende Pokalsieger kein Gegentor aus dem Spielverlauf heraus hinnehmen. Bei der Mission Titelverteidigung kam am Dienstagabend das achte Spiel in dieser Serie hinzu. Beim SV Egg gewann der FVI zwar klar und verdient, aber ohne zu glänzen mit 5:0.

Völlig chancenlos waren die Gastgeber allerdings nicht. „Wenn wir nur in der Anfangsphase etwas mehr Glück gehabt hätten“, sinnierte Thomas Fackler nach den 90 Minuten. So Unrecht hatte Eggs Trainer damit nicht, seine Mannschaft erarbeitete sich gleich zu Beginn zwei nennenswerte Offensivaktionen. Erst fand die Hereingabe von Bruno da Rocha Coval keinen Abnehmer, dann fehlte Torsten Schuhwerk wohl ein wenig der Glaube an die eigenen Fähigkeiten. Mit etwas mehr Mut und einem Heber hätte seine Direktabnahme durchaus ein größeres Problem für Felix Thiel zwischen den Illertisser Pfosten werden können. Vorne kein Glück, hinten Pech: Bei einem Angriff des Regionalligisten fälschte Eggs Kapitän David Schropp den Ball unhaltbar für Torhüter Christoph Wassermann zum 0:1 ins eigene Gehäuse ab (11.).

