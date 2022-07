FV Illertissen tankt im Trainingslager Selbstvertrauen

Lokal Der FV Illertissen verbringt das Wochenende in Bad Wörishofen. Dort trifft der Regionalligist auf Ravensburg – und gewinnt 2:0.

Das Wochenende verbrachte Fußball-Regionalligist im Allgäuer Kneipp-Kurort Bad Wörishofen. Allerdings nicht zur Regeneration. Im Gegenteil. Der FVI bezog dort sein dreitägiges Trainingslager, um an den Grundlagen für die kommende Saison zu arbeiten, die bereits in knapp zwei Wochen beginnt.