FV Illertissen verliert Testspiel gegen Oberliga-Spitzenreiter Großaspach

In einem weiteren Testspiel musste sich der FV Illertissen der SG Sonnenhof Großaspach geschlagen geben. Dabei begann die Partie vielversprechend.

Mit 1:2 (1:1) unterlag Fußball-Regionalligist FV Illertissen am Freitagabend in einem weiteren Vorbereitungsspiel dem Tabellenführer der württembergischen Oberliga, der SG Sonnenhof Großaspach. Daniele Gabriele hatte die Gastgeber in der elften Minute mit einem verwandelten Foulelfmeter in Führung gebracht. Jan Elias Rahn schaffte kurz vor der Pause (42.) nach einer Unachtsamkeit in der Illertisser Abwehr den Ausgleich.

Illertissens Trainer Holger Bachthaler wechselte nach den ersten 45 Minuten komplett durch, auch die Gäste setzten nach und nach alle elf Ersatzspieler ein. Ihnen gelang es aber besser, in Spielfluss zu kommen. Großaspach hatten mehrere gute Möglichkeiten. Den Illertissern merkte man insgesamt den Kräfteverschleiß einer intensiven Vorbereitung an. Sie hatten am Vortag noch hart trainiert. Dass die SG Sonnenhof Großaspach doch noch zum Siegtreffer kam, war zumindest vom Zeitpunkt her glücklich: Nico Engel traf aus dem Gewühl heraus quasi mit dem Abpfiff zum Endstand von 1:2.

Am nächsten Sonntag steigt die Generalprobe beim VfB Stuttgart 2

Die Generalprobe für das erste Punktspiel des FVI am Freitag, 1. März, um 19 Uhr in Bayreuth findet am nächsten Sonntag (15.45 Uhr) statt. Dann treten die Illertisser bei der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart an, die derzeit Tabellenfünfter der Regionalliga Südwest ist.

Lesen Sie dazu auch