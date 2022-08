Fußball

vor 49 Min.

FV Illertissen will gegen Regionalliga-Schlusslicht FC Augsburg II nachlegen

Der FV Illertissen trifft am Freitagabend auf den FC Augsburg II. Die U23 des Bundesligisten ist zwar siegloses Tabellenschlusslicht, Trainer Marco Konrad weiß aber um die Qualitäten der Mannschaft.

Lokal Der FV Illertissen trifft in der Regionalliga Bayern auf den bislang sieglosen FC Augsburg II. Trainer Marco Konrad warnt aber vor den spielerischen Qualitäten der U23 des Bundesligisten.

Von Hermann Schiller, Stephan Schöttl

Der Stein, der den Spielern und Verantwortlichen des FV Illertissen am Dienstagabend vom Herzen gefallen ist, hatte schon das Ausmaß eines Felsens. Der Fehlstart in der Regionalliga Bayern scheint durch den spektakulären 4:3-Sieg gegen den FC Schweinfurt 05 abgewendet worden zu sein. Bereits am Freitagabend (19 Uhr) bietet sich dem FVI die Gelegenheit, gegen den FC Augsburg II nachzulegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen