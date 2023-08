Fußball

vor 49 Min.

Gleich ein ganzes Quintett vertritt den Fußball-Bezirk in der Landesliga

Der TSV Buch würde am liebsten auch dieses Jahr wieder das Bezirksquintett in der Landesliga anführen.

Plus Gleich fünf Mannschaften aus der Region Donau/Iller spielen diese Saison in der Fußball-Landesliga. Zum Auftakt wartet gleich ein Hammer-Duell auf die Fans.

Von Jürgen Schuster Artikel anhören Shape

So ein Gedränge gab seit Ewigkeiten nicht mehr: Gleich fünf Teams aus dem Bezirk Donau/Iller gehen in dieser Saison in der Landesliga an den Start. „Das vergrößert natürlich auch das Risiko“, sagt Günter Stucke. Der Spielleiter des Bezirks meint damit die Gefahr, dass im Sommer 2024 gleich mehrere Vereine zurück in die Bezirksliga müssten. Auch deshalb, weil es zum Ende der Spielzeit aufgrund der Strukturreform generell keine Relegation geben wird. Der sportliche Supergau von 2009, als mit dem SV Oberroth, FC Silheim und TSV Neu-Ulm gleich drei Vertreter auf einmal aus der Landesliga abgestiegen sind, soll sich möglichst nicht wiederholen.

SSG-Coach Nick Hausner sowie Buchs Harry Haug und Türkspor-Übungsleiter Ünal Demirkiran eint nicht nur die Zielsetzung vor dem ersten Spieltag. Alle drei haben aus denselben Gründen personelle Probleme. Verletzte, Kranke und Urlauber, es sei ein Kommen und Gehen, so Haug. „Wir waren selten komplett“, erzählt er. Positiv ragt in Buch neben einem Trainingslager in Dornbirn auch der Einzug ins Achtelfinale des WFV-Pokals heraus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen