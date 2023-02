Härtetest in Vorarlberg: FV Illertissen spielt gegen Bundesligisten Altach

Plus Nach dem Sieg im Testspiel gegen Lustenau zieht es den FV Illertissen wieder nach Österreich. Am Sonntag wartet der SCR Altach, das Team von Miroslav Klose.

Ein richtiger Härtetest steht dem Regionalligisten FV Illertissen am Sonntag (14 Uhr) bevor. Beim österreichischen Bundesligisten SCR Altach will Trainer Holger Bachthaler die aktuelle Form seiner Mannschaft prüfen. Beim Gegner ist seit Juli vergangenen Jahres Ex-Nationalspieler Miroslav Klose als Trainer tätig.