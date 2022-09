Fußball

vor 47 Min.

"Hat mich überrascht": Marco Konrad über sein Aus beim FV Illertissen

Lokal Am Montagabend hat Fußball-Regionalligist FV Illertissen die Trennung von Trainer Marco Konrad bekannt gegeben. Jetzt meldet sich der Coach zu Wort - überraschend emotional.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Marco Konrad war am Montagabend gerade auf dem Weg zum Trainingsplatz. Nach einer Niederlage generell kein einfacher Gang. Für den FV Illertissen war das 0:3 zwei Tage zuvor bei Regionalliga-Aufsteiger SpVgg Hankofen-Hailing bereits die dritte deutliche Pleite in Folge. Wieder keinen Treffer erzielt, dafür drei weitere kassiert. 1:13 Tore aus den vergangenen beiden Wochen sprechen Bände. "Wir haben uns vor dem Training unterhalten. Es ging darum, welche Lösungen wir suchen können, welche Spieler wir noch in der Hinterhand haben, um das gemeinsam wieder hinzukriegen", erzählt der Coach. Doch dazu kam es nicht mehr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen