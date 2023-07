Fußball

vor 17 Min.

Heimatnah will Daniele Gabriele wieder zu alter Stärke zurückfinden

Plus Daniele Gabriele war als 19-Jähriger schon Regionalliga-Torschützenkönig. Nach einer schweren Knieverletzung greift er nun beim FV Illertissen wieder an.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

„Ich bin Umzüge ja schon gewohnt“, sagt Daniele Gabriele lachend. Der 28-Jährige ist gerade dabei, sich mit seiner Frau und dem vierjährigen Sohn am neuen Wohnort einzugewöhnen. Mal wieder. In seiner bisherigen Fußball-Laufbahn hat er schon viel gesehen. Von Leutkirch im Allgäu ging es über Memmingen, Freiburg, Stuttgart, Innsbruck, Jena, München und Ulm zum TSV Steinbach Haiger – und nun im Sommer weiter zum FV Illertissen.

Gut 50 Kilometer sind es von hier bis nach Leutkirch, die Nähe zur Heimat hat in seinen Überlegungen eine große Rolle gespielt. „Ich habe in all den Jahren viel erlebt und tolle Erfahrungen gesammelt, auf die man auch ein Stück weit stolz sein kann. Es war eine Entscheidung für die Familie, ich wollte nicht mehr weiter weg“, sagt Gabriele. Heißt auch: Er will nach vielen Stationen in der Region sesshaft werden, hat beim bayerischen Regionalligisten daher einen Vertrag bis zum Sommer 2026 unterschrieben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen