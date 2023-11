Fußball

Herkulesaufgabe für den FV Illertissen in der Regionalliga Bayern

Sie stimmen sich auf ein schweres Auswärtsspiel ein: Der FV Illertissen spielt am Freitagabend in Würzburg.

Bereits am Freitag (18.30 Uhr) wartet auf den FV Illertissen in der Regionalliga Bayern eine Herkulesaufgabe: das Spiel bei den Würzburger Kickers, dem Tabellenführer und designiertem Aufsteiger in die 3. Liga. Die Voraussetzungen könnten klarer nicht sein, denn die Würzburger haben noch kein einziges Spiel verloren und im eigenen Stadion erst acht Gegentore kassiert.

Allerdings musste der ehemalige Drittligist bereits bei vier Heimspielen dem Gegner einen Punkt überlassen. Ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Illertisser, die jedoch trotzdem als krasser Außenseiter zum souveränen Spitzenreiter fahren. Zudem brachten sie bereits in der Vorsaison das Kunststück fertig, beim Punktspiel im April ein 1:1 zu schaffen und im März das Halbfinale im Totopokal sogar mit 2:0 zu gewinnen. Das sind zwar angenehme Erinnerungen für die Illertisser, doch sie werden realistisch genug sein, um das Gastspiel bei den Kickers richtig einzuschätzen.

