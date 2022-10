Holger Bachthaler feiert beim FV Illertissen einen Einstand nach Maß

Plus In seinem ersten Spiel als Trainer des FV Illertissen gewinnt das Team von Holger Bachthaler 3:1 gegen den VfB Eichstätt. Zwei Akteure müssen verletzt frühzeitig vom Platz.

Gelungener Einstand für Trainer Holger Bachthaler beim FV Illertissen. Gegen den VfB Eichstätt gelang in der Regionalliga Bayern ein 3:1-Sieg, der sich schon zur Halbzeit (2:0) angedeutet hatte. Nico Fundel und Nicola della Schiava, der später mit Verdacht auf Nasenbeinbruch vorzeitig ausschied, hatten für den durchaus beruhigenden Vorsprung gesorgt.