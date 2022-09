Fußball

Holger Bachthaler kehrt als Trainer zum Regionalligisten FV Illertissen zurück

Lokal Der FV Illertissen verliert mit 0:1 gegen den 1. FC Nürnberg II. Anschließend präsentiert der Regionalligist einen neuen Trainer. Dass es Holger Bachthaler ist, überrascht kaum jemanden.

Die Spatzen haben es schon seit Tagen von den Dächern in und um Illertissen gepfiffen, am Freitagabend hat Fußball-Regionalligist FV Illertissen nun auch offiziell bekannt gegeben: Holger Bachthaler tritt als Cheftrainer die Nachfolge von Marco Konrad an, der Anfang der Woche nach kurzer, sportlicher Talfahrt entlassen worden war. Für Bachthaler schließt sich damit gewissermaßen der Kreis, denn der 47-Jährige hatte seine Karriere als aktiver Kicker in Illertissen beendet und daraufhin dort auch seine Trainerlaufbahn begonnen.

