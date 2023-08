Fußball

vor 48 Min.

Ihnen ist mit dem FV Illertissen vor 60 Jahren Historisches gelungen

Plus Im August 1963 hat der FV Illertissen den württembergischen Verbandspokal gewonnen. Der Verein ist auch bayerischer Titelträger – das ist bundesweit einmalig.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Als Gewinner des bayerischen Verbandspokals hat sich der FV Illertissen am Sonntag, 13. August, den Auftritt auf der großen deutschen Fußballbühne verdient. In der ersten Runde des DFB-Pokal-Wettbewerbs ist der Zweitligist Fortuna Düsseldorf zu Gast (15.30 Uhr). Und der FVI könnte sich einmal mehr einen Namen als Pokalschreck machen. Zwei Mal haben die Illertisser den Cup in Bayern schon gewonnen, trotz namhafter Konkurrenz wie dem TSV 1860 München, dem FC Ingolstadt oder der SpVgg Unterhaching. Dass der Verein dadurch einen Platz in den Geschichtsbüchern des deutschen Fußballs hat, ist auch ein Verdienst der alten Illertisser Recken.

Vor genau 60 Jahren, im August 1963, haben sie den württembergischen Verbandspokal gewonnen. Damit ist der FVI der einzige Klub in der ganzen Republik, der Pokalsieger in zwei verschiedenen Landesverbänden geworden ist.

