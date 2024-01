Illertisser Konkurrent Türkgücü München bekommt Punkte abgezogen

Weil Nachweise zur Abgabe von Sozialversicherungsbeiträgen nicht fristgerecht eingereicht wurden, wird Türkgücü München bestraft. Was das für den FVI bedeutet.

Türkgücü München, ein Konkurrent des FV Illertissen in der Regionalliga Bayern, hat eine Strafe des Bayerischen Fußballverbands (BFV) kassiert. Die Partie vom 13. Spieltag zwischen dem 1. FC Nürnberg II und Türkgücü (1:1) wird nachträglich mit 2:0 für die Club-Reserve gewertet. Überdies werden den Münchnern zusätzlich zwei Punkte abgezogen.

Mit seinem Urteil ahndete das Sportgericht Bayern des BFV den unzulässigen Einsatz zweier Spieler in besagter Partie. Türkgücü hatte zwei Spieler eingesetzt, für die zum Stichtag keine Nachweise über die Abgabe der Sozialversicherungsbeiträge beim BFV erbracht worden waren. Dies holten die Münchner erst zu einem späteren Zeitpunkt und damit nicht fristgerecht nach.

Das Urteil ist rechtskräftig, die Tabelle der Regionalliga wurde entsprechend korrigiert. Türkgücü ist nun mit 40 Punkten auf Platz vier, für den FV Illertissen hat das Urteil keine Auswirkungen. Die Mannschaft bleibt mit 32 Zählern Tabellensechster. Am kommenden Montag ist für den FVI die Winterpause vorbei, die Mannschaft von Trainer Holger Bachthaler startet in eine knapp siebenwöchige Vorbereitung, ehe am 1. März bei der SpVgg Bayreuth die zweite Saisonhälfte beginnt.