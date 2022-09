Illertisser Mienen sprechen Bände: 0:6-Klatsche gegen Würzburg

Der FV Illertissen kommt in der Regionalliga Bayern beim 0:6 gegen Drittliga-Absteiger Würzburger Kicker gehörig unter die Räder. In der ersten Halbzeit haben aber auch die Gastgeber ihre Möglichkeiten.

Das tat richtig weh. Mit 6:0 (2:0) kanzelte Tabellenführer Würzburger Kickers den FV Illertissen in der Regionalliga Bayern ab, stellte eindrucksvoll seine Aufstiegsambitionen unter Beweis. Hätte, wäre, wenn – so könnte man zumindest nach der ersten Halbzeit überlegen. Hätte Nico Fundel nach einer knappen halben Stunde nicht nur den Pfosten, sondern ins Tor getroffen. Wäre Kento Teranuma wenig später mit einem Handelfmeter nicht an Torhüter Marc Richter gescheitert. Wenn Gökalp Kilic im Nachschuss nicht ebenfalls am Torhüter gescheitert wäre. Wie wäre das Spiel dann gelaufen?

So aber lieferten die Würzburger vornehmlich in Halbzeit zwei eine Torgala ab, erzielten nach der 2:0-Halbzeitführung weitere vier Treffer. Die Illertisser begannen durchaus energisch und druckvoll, kamen aber nicht bis in den Gästestrafraum. Wie aus dem Nichts erzielte Würzburg das 1:0 (16.) durch Thomas Haas. Eine Faustabwehr von Torhüter Luka Nujic nahm er direkt und knallte ihn in die Maschen. Die Illertisser hätten mit ihrem ersten gefährlichen Schuss aufs Tor beinahe ausgeglichen, doch Nico Fundel traf in der 28. Minute nur den Pfosten. Die Angriffe des Drittliga-Absteigers waren jedoch immer wieder gefährlich, FVI-Torhüter Nujic rettete nach einer halben Stunde im letzten Moment gegen Benyas Junge-Abiol.

Kento Teranuma vergibt Handelfmeter

Eine weitere Möglichkeit zum Ausgleich bot sich Illertissen fünf Minuten später. Der Würzburger Peter Kurzweg blockte eine Flanke von Maurice Strobel mit der Hand, doch Kento Teranuma scheiterte beim anschließenden Handelfmeter an Torhüter Marc Richter (35.), der auch den Nachschuss von Gökalp Kilic parierte. Dafür machten es die Gäste besser: Maximilian Zaiser kam in der 37. Minute im Strafraum unbedrängt zum Schuss, traf zum 0:2. Als dann wenige Minuten nach der Halbzeit (54.) Daniel Hägele nach einer Kopfballstafette das 0:3 gelang, waren die Hoffnungen der Illertisser endgültig dahin. Die Würzburger spielten nun ihre Klasse aus, die Illertisser konnten nicht mithalten. Die Folge waren weitere Treffer, die gut herausgespielt waren. Benjika Caciel (57.) und Torjäger Saliou Sané (70., 82.) schraubten das Ergebnis auf 0:6.

Das sagen die Trainer zum Spiel

Illertissens Trainer Marco Konrad meinte nach der Partie: „Glückwunsch an Würzburg. Das war das Beste, was ich bisher in der Regionalliga gesehen habe. Der Gegner hat sehr gut kombiniert und die Tore hervorragend herausgespielt. Es tut mir leid für meine Jungs, dass sie so unter die Räder gekommen sind.“ Sein Gegenüber, Würzburgs Marco Wildersinn, analysierte: „Die erste Halbzeit hätte durchaus anders laufen können mit dem Pfostenschuss und dem vergebenen Elfmeter. Mit unserem dritten Tor nach der Pause war das Spiel entschieden. Wir haben aber nicht aufgehört und sind bis zum Schluss torhungrig geblieben.“

FV Illertissen Nujic – Boyer, Held, Herzig, Kopf – Kilic (46. Glessing), Konrad, Fundel (76. Mozler), Pöschl (46. Wanner) - Strobel, Teranuma (58. Luibrand).