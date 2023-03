Im Kreisliga-Gipfeltreffen scheuen die Konkurrenten das Risiko

Plus Das Gipfeltreffen der Kreisliga A Iller zwischen dem FV Bellenberg und dem SV Tiefenbach endet leistungsgerecht mit einem torlosen Unentschieden.

Das Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga A Iller zwischen dem Tabellenzweiten FV Bellenberg und dem Primus SV Tiefenbach endetet mit einem leistungsgerechten 0:0. Damit ist den Tiefenbachern die Rehabilitation für die 0:4-Hinspielklatsche nur teilweise gelungen.