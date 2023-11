Fußball

Im Tor des FV Illertissen schlägt es noch zu oft ein

Plus Der FV Illertissen trifft in der Regionalliga Bayern am Samstag auf Türkgücü München. Ein Lieblingsgegner ist das nicht.

Von Hermann Schiller

Wenn der FV Illertissen am Samstag um 14 Uhr auf Türkgücü München trifft, dann ist das durchaus so etwas wie ein Spitzenspiel. Immerhin stehen sich dann der Tabellensechste und der Tabellenvierte der bayerischen Fußball-Regionalliga gegenüber, wobei Türkgücü nur vier Punkte Rückstand auf den Zweiten Vilzing hat.

Ein Lieblingsgegner ist Türkgücü für die Illertisser allerdings nicht unbedingt, denn von bisher fünf Duellen haben sie nur eines gewonnen. Die Münchner kommen zudem mit der Empfehlung, seit sieben Spielen ungeschlagen zu sein und von den letzten 13 Partien nur eine verloren zu haben – mit 0:1 gegen den souveränen Spitzenreiter Würzburg. Trainer Alper Kayabunar ist es also offensichtlich gelungen, trotz der 17 Neuzugänge und der 13 Abgänge eine schlagkräftige Mannschaft zu formen. Die zeichnet sich besonders durch eine stabile Defensive aus. Türkgücü München hat nach Würzburg (13) und Aubstadt (14) die wenigsten Gegentore kassiert, nämlich nur 15. Da sieht es bei den Illertissern zum Leidwesen von Trainer Holger Bachthaler ganz anders aus. 35-mal hat es in dieser Saison schon im eigenen Kasten eingeschlagen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

