In der Schlussphase startet der FV Illertissen eine furiose Aufholjagd

Plus In der Regionalliga lässt der FV Illertissen gegen die SpVgg Bayreuth nicht locker. Aus einem Rückstand wird dank einer starken zweiten Hälfte ein 3:1-Sieg.

Dank einer furiosen Aufholjagd schaffte der FV Illertissen gegen den Drittliga-Absteiger SpVgg Bayreuth mit 3:1 (0:1) den zweiten Sieg in Folge und damit den Sprung auf Platz sieben in der Tabelle der Regionalliga Bayern. Hannes Pöschl, Nico Fundel und Franz Helmer drehten mit ihren Toren nach dem 0:1-Rückstand. Jann George hatte kurz vor der Halbzeitpause (42.) mit einem verwandelten Handelfmeter für die Bayreuther Führung gesorgt.

Vorausgegangen war eines jener immer wieder diskutierten Handspiele, als Kevin Frisorger aus kurzer Entfernung am Arm angeschossen wurde. Bis dahin hatte der Favorit aus Bayreuth schon etwas mehr vom Spiel, versuchte immer wieder, die Illertisser zu Fehlern zu zwingen. Trainer Marek Mintal mahnte von außen Geduld und Ruhe im Spielaufbau an, sah aber kaum torgefährliche Aktionen seines Teams. Die konnte man eher den Illertissern zuschreiben, Hannes Pöschl und Marco Mannhardt vergaben aber.