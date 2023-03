Fußball

19:17 Uhr

In Obenhausen gewinnt nicht die bessere, sondern die effektivere Mannschaft

Plus Bermaringen feiert in Obenhausen den dritten Sieg in Folge. Die Hausherren kämpfen wacker, aber das allein reicht im Abstiegskampf der Bezirksliga eben nicht.

Von Stephan Schöttl

Während die Spieler des TSV Bermaringen ausgelassen ihren dritten Sieg in Folge feierten, schlich Obenhausens Trainer Dominik Zwatschek mutterseelenallein über den Platz. Wieder einmal hatte es für seine Elf nicht gereicht. Die 90 Minuten waren ein Spiegelbild der bisherigen Saison, die Gastgeber verschenkten die Punkte beim 1:2 (1:0) einmal mehr leichtfertig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

