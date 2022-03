Ingstetten/Schießen gegen Tiefenbach: Die Effektivität macht den Unterschied

Plus Die SGM Ingstetten/Schießen vergibt im Bezirksliga-Duell mit dem SV Tiefenbach gleich mehrere gute Chancen. Die Gäste machen’s besser, ihnen reicht ein Kopfball zum Sieg.

Es ist hinlänglich bekannt, dass der Fußball immer wieder seltsame Geschichten schreibt. Am Samstag wurde dem im Derby der Fußball-Bezirksliga zwischen der SGM Ingstetten/Schießen und dem SV Tiefenbach eine weitere Episode hinzugefügt. Leidtragende war diesmal die SGM, weil sie von den Gästen mit einem späten Treffer für den eigenen Chancenwucher bestraft wurde.