Fußball

vor 33 Min.

Kann der FV Illertissen die schwarze Serie gegen Nürnberg beenden?

Plus Am Samstag muss der FV Illertissen in der Regionalliga beim 1. FC Nürnberg II ran. Der letzte Sieg gegen die Club-Reserve liegt allerdings schon lange zurück.

Von Hermann Schiller Artikel anhören Shape

Nach gerade einmal zwei Tagen Pause nach dem Totopokalspiel in Deisenhofen geht es für den FV Illertissen in der Regionalliga Bayern schon wieder weiter. Am Samstag (14 Uhr) führt der Weg zur Zweitvertretung des 1. FC Nürnberg, die derzeit den zehnten Tabellenplatz belegt und einen Sieg, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbuchen kann. Zuletzt ergatterten die Cluberer ein 2:2 beim FC Bayern München II, was darauf hindeutet, dass sich die Mannschaft allmählich findet.

Das braucht nach zwölf Abgängen und zwölf Neuzugängen natürlich seine Zeit. Ähnlich geht es den Illertissern, die auch einen Umbruch bewältigen müssen. Bei den Nürnbergern kommt hinzu, dass auch der Trainer neu ist: Andreas Wolf löste Christian Fiel ab, der die Profis übernahm. Wolf, ein Nürnberger Urgestein, der nahezu 200 Erst- und Zweitligaspiele für den Verein bestritt, kennt allerdings viele aus seiner Mannschaft schon länger, war er doch zuletzt für die U19 verantwortlich.

