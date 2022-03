Fußball

vor 50 Min.

Kein Regionalliga-Spiel in Illertissen: Bei Gegner Schalding-Heining wütet Corona

Das Vöhlinstadion bleibt am Samstag leer. Das Regionalliga-Heimspiel des FV Illertissen gegen den SV Schalding-Heining wurde abgesagt.

Plus Das geplante Regionalliga-Heimspiel des FV Illertissen gegen den SV Schalding-Heining fällt aus. Beim Gegner aus Passau gibt es etliche Corona-Fälle im Team.

Von Stephan Schöttl

Und wieder ein Spiel, das der Corona-Pandemie zum Opfer fällt. Eigentlich hätte der FV Illertissen am Samstag in der Regionalliga Bayern ein Heimspiel gegen den SV Schalding-Heining bestritten. Doch daraus wird nichts. Am Freitagnachmittag meldete der FVI kurz und knapp: Partie wird abgesagt.

