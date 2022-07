"Kein Selbstläufer": Heidenheimer Trainer warnt vor dem FV Illertissen

Was Heidenheims Trainer Frank Schmidt vor dem Pokal-Duell beim Regionalligisten FV Illertissen sagt. Zuletzt war der Zweitligist zweimal in der ersten Runde gescheitert.

Nach zwei Erstrunden-Niederlagen nacheinander reist Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim gewarnt zum Auftakt der neuen DFB-Pokal-Saison. „Es ist ein Wettbewerb, der etwas Besonderes ist. Ein Gegner, für den das Spiel ein absolutes Highlight sein wird“, sagt Trainer Frank Schmidt vor der Partie beim Regionalligisten FV Illertissen. Und er kündigt an: „Ich kann ausschließen, dass wir den Gegner unterschätzen. Das wird kein Selbstläufer.“

In den vergangenen beiden Jahren ereilte die Heidenheimer gegen Wehen Wiesbaden und Hansa Rostock jeweils das frühe Aus im Pokal. In der Liga haben sie aus den ersten zwei Spielen der laufenden Saison die Optimalausbeute von sechs Punkten geholt. „So darf es natürlich gerne weitergehen. Wir werden aber in Illertissen deswegen nicht automatisch gewinnen. Uns interessiert nicht, dass sie Tabellenletzter sind“, meint Schmidt. Man habe den Gegner mit all seinen Stärken und Schwächen genau analysiert und wolle das Spiel „hochseriös“ angehen.

Frank Schmidt erwartet eine Heimspiel-Atmosphäre in der Fremde

Schmidt freut sich darauf, dass seine Mannschaft von vielen Fans mit ins Vöhlinstadion begleitet wird. Der FCH geht davon aus, dass es am Samstagnachmittag knapp 1500 sein werden, die dem Zweitligisten vor Ort die Daumen drücken. Viele von ihnen kommen sogar mit einem Sonderzug. Schmidt sagt: „Es ist aber auch meine Erwartungshaltung als Trainer, dass die Mannschaft mit diesen paar Kilometern eine derartige Unterstützung bekommt. Auch in der ersten Runde. Von daher gehe ich aus, dass wir ein Heimspiel haben. Aber am Ende kommt es darauf an, dass wir unsere Arbeit leidenschaftlich auf dem Platz verrichten. Wir wollen eine Runde weiter. Ohne Wenn und Aber.“

Christopher Negele muss am Wochenende in der U19 der Heidenheimer ran

Abwehrspieler Norman Theuerkauf trainiert laut Schmidt nach krankheitsbedingter Pause wieder, ist gegen Illertissen aber noch keine Option. Er soll stattdessen zuhause individuell trainieren. Christopher Negele kommt am Wochenende bei der U19 zum Einsatz. Der 17-Jährige kommt aus der Region, spielte bislang für den FV Senden, FV Gerlenhofen, TSV Neu-Ulm und dem SSV Ulm 1846 Fußball. Im Tor, kündigte Schmidt an, werde dieses Mal Ersatzkeeper Vitus Eicher stehen.