vor 4 Min.

Klarer Sieg für den FV Illertissen im ersten Testspiel gegen Reutlingen

Plus Der Auftakt in die neue Saison ist dem FV Illertissen gelungen. Beim Sportfest in Illerrieden ging es gegen den SSV Reutlingen auch um den guten Zweck.

Von Hermann Schiller

Regionalligist FV Illertissen hat den ersten Test bestanden, bezwang am Samstag den württembergischen Oberligisten SSV Reutlingen mit 4:0 (1:0). Trainer Holger Bachthaler setzte alle Neuzugänge ein – und war zufrieden. Er sagte: „Sie haben sich alle gut präsentiert und durchweg einen guten Eindruck hinterlassen.“ Mit Furkan Kircicek und Franz Helmer zeichneten sich zwei von ihnen gleich als Torschützen aus. Marco Mannhardt und Darius Held erzielten die weiteren Treffer.

Die Benefiz-Partie bildete den Abschluss des Sportfests bei den Sportfreunden Illerrieden. In der Anfangsformation der Illertisser standen bereits drei Neuzugänge, alle anderen wurden zur Halbzeit bei einem kompletten Wechsel gebracht. Schon nach wenigen Minuten erzielte der Regionalligist das 1:0, als Furkan Kircicek ein Zuspiel von Nico Fundel verwertete (4.). In der Folge sah das Spiel des FVI mit weiteren guten Offensivaktionen schon recht vielversprechend aus. So steuerte Yannick Glessing (15.) allein aufs Tor zu, sein uneigennütziger Querpass fand aber keinen Abnehmer. Ein Freistoß von Daniele Gabriele sorgte nach einer knappen halben Stunde für Gefahr und Mert Özdemir scheiterte wenig später an Reutlingens Torhüter Enrico Piu.

