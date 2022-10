Fußball

Kreisliga A: Der FV Weißenhorn feiert den sechsten Sieg in Folge

Plus Der FV Weißenhorn gewinnt in der Kreisliga A Iller völlig verdient gegen Balzheim, muss sich aber lange gedulden.

Von Oliver August

Die Siegesserie des FV Weißenhorn hat auch nach dem neunten Spieltag der Fußball-Kreisliga A Iller Bestand. Der 2:1-Sieg in Balzheim bedeutete den sechsten Sieg hintereinander. Aufgrund einer enormen Leistungssteigerung in Durchgang zwei geht das Ergebnis absolut in Ordnung. Das sahen auch beide Trainer so.

