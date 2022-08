Fußball

vor 17 Min.

Kreisliga A Iller: Aufsteiger Bellenberg liest Absteiger Tiefenbach die Leviten

Lokal Im Derby der Kreisliga A Iller besiegt der FV Bellenberg den SV Tiefenbach mit 4:0 – und vergibt viele weitere Chancen.

Von Oliver August

Gleich am ersten Spieltag der Fußball-Kreisliga A Iller kam es zum Nachbarschaftsderby zwischen dem SV Tiefenbach und dem FV Bellenberg. Am Ende las der Aufsteiger FV Bellenberg dem Absteiger Tiefenbach die Leviten und siegte deutlich mit 4:0. Die Sache war so eindeutig, dass SVT-Coach Christoph Schregle schlicht die Worte fehlten: „Was soll ich zu so einem Spiel noch sagen?“

