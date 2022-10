Fußball

vor 33 Min.

Kreisliga A Iller: Der Favorit jubelt über den Sieg im Sendener Stadtderby

Plus Der FV Senden schlägt den FV Ay im Kreisliga-A-Derby mit 3:2 – und die Gäste sind mit diesem Ergebnis noch gut bedient.

Artikel anhören Shape

Viele der Zuschauerinnen und Zuschauer beim Kreisliga-A-Stadtderby zwischen dem FV Senden und dem FV Ay dürften ein Déjà-vu erlebt haben. Zumindest in den ersten 45 Minuten wurde man doch stark an den Verlauf der letztjährigen Partie erinnert. Insgesamt kam es für Ay am Ende nicht ganz so schlimm wie beim 0:7 damals. Mit dem 3:2-Endstand waren die Gäste objektiv gesehen allerdings gut bedient.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen