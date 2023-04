Fußball

19:39 Uhr

Kreisliga A Iller: Kein Sieger im wohl letzten Sendener Stadtderby

Hier feiert der FV Senden den Führungstreffer durch Carlos Geric (ganz rechts). Am Ende gab es aber keinen Sieger im Derby.

Plus Der FV Ay und der FV Senden trennen sich in der Kreisliga A Iller mit 2:2. Künftig werden sie wahrscheinlich als Spielgemeinschaft antreten.

Von Oliver August Artikel anhören Shape

Der FV Ay und der FV Senden teilten sich in der Fußball-Kreisliga A Iller beim 2:2 die Punkte – und so gehört sich das auch zwischen zwei Mannschaften, die wahrscheinlich schon in der kommenden Saison als Spielgemeinschaft antreten werden. Die Gespräche darüber laufen und stehen dem Vernehmen nach kurz vor dem Abschluss.

Das Unentschieden im vermutlich letzten Stadtderby war für den FV Senden ein herber Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen