Landesliga-Derby beim TSV Buch wird zum wilden Ritt im Dauerregen

Plus Türkspor Neu-Ulm baut seine Erfolgsserie mit einem 5:3-Sieg im Landesliga-Derby beim TSV Buch aus. Die SSG Ulm 99 punktet im Kampf um den Klassenerhalt.

Von , Jürgen Schuster Stephan Schöttl , Jürgen Schuster

Auf einer Skala der Emotionen und Aufreger von eins bis zehn war dieses Spiel eine Elf. Ein echtes Derby eben. 95 Minuten lang wurde den Zuschauerinnen und Zuschauern beim Landesliga-Spitzenspiel zwischen dem TSV Buch und Türkspor Neu-Ulm beste Unterhaltung geboten, am Ende hieß es 5:3 (2:2) für die Gäste.

Während die Neu-Ulmer inzwischen seit 16 Spielen ungeschlagen sind und den Fortbestand dieser beeindruckenden Serie mit ihren Fans feierten, haderte Buchs Coach Harry Haug mit dem Spielverlauf: „Die Mentalität hat gepasst, die Jungs haben alles rausgehauen und hätten einen Punkt verdient gehabt.“ Allerdings brauchte seine Mannschaft eine ganze Weile, bis sie ins Spiel gefunden hatte. Die ersten 20 Minuten gehörten Türkspor. Dann war es aber eine Partie, die von beiden Seiten mit offenem Visier geführt wurde – und in einer irren Schlussphase der ersten Hälfte mündete. Vier Tore fielen binnen fünf Minuten. Erst traf Luan Kukic aus der Distanz (38.), dann glich Jan Freybott mit einem platzierten Schuss aus 16 Metern aus (40.) und kurz darauf brachte Timo Leitner den TSV per Foulelfmeter in Führung. Spiel gedreht? Mitnichten. Tobias Weibler gelang noch vor der Pause das 2:2 (43.).

