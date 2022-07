Fußball

vor 15 Min.

Live-Blog: Der FV Illertissen spielt im DFB-Pokal gegen den 1. FC Heidenheim

Lokal In der ersten Runde des DFB-Pokal-Wettbewerbs empfängt der FV Illertissen am Samstag den Zweitligisten 1. FC Heidenheim. Wir berichten in diesem Live-Blog rund um das Spiel im Vöhlinstadion.

Von Stephan Schöttl

Für den Fußball-Regionalligisten FV Illertissen ist es das "Spiel des Jahres". Als amtierender bayerischer Pokalsieger hat sich der Klub für die erste Hauptrunde des DFB-Pokal-Wettbewerbs qualifiziert. Mit viel Aufwand wurden sämtliche Auflagen des Deutschen Fußballbunds und der örtlichen Sicherheitsbehörden umgesetzt, um ein echtes Heimspiel im Vöhlinstadion zu haben. Denn bislang sind die Illertisser bei ihren beiden Auftritten in diesem Wettbewerb in größere Arenen ausgewichen - nach Ulm (gegen Werder Bremen) und nach Augsburg (gegen Eintracht Frankfurt). Rund 3500 Fans werden zum Duell mit dem Zweitligisten 1. FC Heidenheim erwartet. Wir berichten in diesem Live-Blog den ganzen Tag rund um das Spiel.

