Neuer Stürmer: FV Illertissen wird wieder in der Verbandsliga fündig

Plus Regionalligist FV Illertissen verstärkt die Offensive für die Frühjahrsrunde. Wie die Suche nach einem Stürmer beim SSV Ulm 1846 Fußball läuft.

Früher war der 31. Januar im Fußball-Geschäft einfach der 31. Januar. Der letzte Tag, an dem in der Winterpause noch einmal Spieler abgeben oder verpflichtet werden konnten. Heute heißt dieser 31. Januar neudeutsch „Deadline Day“. Inhaltlich hat sich aber nichts geändert. Wie die Regionalligisten FV Illertissen und SSV Ulm 1846 Fußball diese letzte Transfer-Möglichkeit genutzt haben.