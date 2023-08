Fußball

Nick Freybott lässt Obenhausen kurz nach seiner Einwechslung jubeln

Plus Der FV Altenstadt hat beim TSV Obenhausen die besseren Möglichkeiten, geht in der Kreisliga A Iller aber als Verlierer vom Platz - weil der Joker sticht.

Am zweiten Spieltag der Fußball-Kreisliga A Iller durfte der TSV Obenhausen den ersten Saisonsieg bejubeln – ein 3:2 gegen den FV Altenstadt. Nach Schlusspfiff waren sich beide Trainer einig, dass ein Unentschieden auch in Ordnung gegangen wäre.

Altenstadts Spielertrainer Dardan Morina sagte: „Vor allem in der ersten Hälfte hätten wir viel mehr aus unserer Überlegenheit machen müssen.“ Und sein Gegenüber Uli Klar meinte: „Wenn man beide Halbzeiten betrachtet, war es eine relativ ausgeglichene Partie, aber wir nehmen den Sieg natürlich gerne mit.“ Das ist nicht verwunderlich, denn im ersten Spielabschnitt dominierten die Gäste, trotzdem gingen die Hausherren mit einer 2:1-Führung in die Pause. Die Altenstadter erspielten sich schon recht früh klare Möglichkeiten, scheiterten dabei allerdings an ihrem Unvermögen.

