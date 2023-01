Österreichischer Bundesligist Lustenau ist erster Gradmesser für den FVI

Plus Mit einem Kracher beginnt die Vorbereitung beim FV Illertissen. Die Fußballer bestreiten am Samstag ein Testspiel beim österreichischen Erstligisten Lustenau.

Am Samstag (14 Uhr) steht für den Fußball-Regionalligisten FV Illertissen der erste Test auf dem Programm. Gegen den österreichischen Bundesligisten Austria Lustenau, derzeit Tabellenachter, wird auf dem Kunstrasen in Hohenems erstmals nach der Winterpause gespielt.