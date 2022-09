Fußball

vor 52 Min.

Paukenschlag beim FV Illertissen: Trainer Marco Konrad muss gehen

Lokal Fußball-Regionalligist FV Illertissen trennt sich von seinem Trainer Marco Konrad. Der Verein reagiert damit auf die sportliche Talfahrt und drei Niederlagen in Folge.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Es war eine kurze und knappe Pressemitteilung, die der FV Illertissen am Montagabend kurz vor Mitternacht verschickt hatte. Aber eine Mitteilung mit weitreichenden Folgen für den Fußball-Regionalligisten. Man habe, heißt es darin, "auf die jüngste sportliche Talfahrt reagiert und sich von seinem Cheftrainer Marco Konrad getrennt". In Klammern dazu der Passus, den man in solchen Fällen gerne mal verwendet. Freilich sei das alles "im beidseitigen Einvernehmen" passiert. Dennoch wirft dieser Schritt Fragen auf. Zumal die vermeintliche Notbremse nur wenige Stunden vor dem Totopokal-Viertelfinale gegen den TSV 1860 München gezogen wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen